Главный банкир Омской области получает 11,5 миллионов в год
В прошлом году она заработала меньше
Главный банкир Омской области получает 11,5 миллионов в годФото: Мария ЛЕНЦ
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Стали известны доходы управляющих отделениями Банка России за 2018 год. Глава омского отделения Анастасия Костромина в этом году заработала на 16% больше, чем в прошлом году. Ее годовой доход за 2018 год стал 11,5 миллионов рублей.
Анастасия Костромина также владеет двумя квартирами, одна у нее в собственности в России, ее площадь 155 квадратных метров. Другая квартира находится в Черногории, ее площадь 51 квадратный метр. Помимо квартир управляющая омским отделением владеет «Тойотой» и гаражным боксом для нее.
Для сравнения, председатель банка России Эльвира Набиуллина за год заработала 34,7 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU