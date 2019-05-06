Власти починят обветшавшую стеллу у бульвара Победы, возмутившую омичей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-06T15:37:45+03:00

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Омич Денис Поляков прогулялся по бульвару Победы и пришел в недоумение. Мужчину возмутило, в каком состоянии находится вся территория и в особенности стелла с именами фронтовиков. До Дня Победы осталось всего несколько дней. а мемориал пока находится в плачевном, по мнению омича, состоянии.

- Предлагаю нам всем заняться ремонтом мемориала. Облупившаяся краска, трещины,мусор. На новом много миллионом участке выступание солей на плитке. Жесть, - негодует Поляков в соцсетях.

В мэрии Омска оперативно прокомментировали эту ситуацию.

- Данные фотографии сделаны на той части бульвара Победы, которая будет благоустраиваться в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нынешнем году, - сообщает пресс-служба горадминистрациии. - Пока идет подготовка документов к торгам на определение подрядчика. Однако, к 9 мая здесь будут проведены необходимые уходовые работы: подбор мусора, прометание и прочее, для того, чтобы омичи могли возложить цветы к монументу и принять участие в праздничных мероприятиях.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU