Власти починят обветшавшую стеллу у бульвара Победы, возмутившую омичей
Омич Денис Поляков прогулялся по бульвару Победы и пришел в недоумение. Мужчину возмутило, в каком состоянии находится вся территория и в особенности стелла с именами фронтовиков. До Дня Победы осталось всего несколько дней. а мемориал пока находится в плачевном, по мнению омича, состоянии.
- Предлагаю нам всем заняться ремонтом мемориала. Облупившаяся краска, трещины,мусор. На новом много миллионом участке выступание солей на плитке. Жесть, - негодует Поляков в соцсетях.
В мэрии Омска оперативно прокомментировали эту ситуацию.
- Данные фотографии сделаны на той части бульвара Победы, которая будет благоустраиваться в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в нынешнем году, - сообщает пресс-служба горадминистрациии. - Пока идет подготовка документов к торгам на определение подрядчика. Однако, к 9 мая здесь будут проведены необходимые уходовые работы: подбор мусора, прометание и прочее, для того, чтобы омичи могли возложить цветы к монументу и принять участие в праздничных мероприятиях.
Фото: vk.com/aomsk
Фото: vk.com/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU