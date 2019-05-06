Пострадавшей в пожаре семье в Омске собирают вещи

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-06T14:12:26+03:00

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Страшный пожар случился в частном секторе Ленинского округа. Там загорелся дом на улице 2-я Ломоносова. Огонь быстро распространился по дому из-за того, что там взорвался газовый баллон. Пожар выезжали тушить 33 пожарных на 8 машинах, благодаря их оперативным действиям огонь не перекинулся на соседний дом. Но дом, в котором начался пожар, практически выгорел полностью.

Омичи в социальных сетях просят помочь погорельцам. Выяснилось, что в сгоревшем доме жила семья, у которой двое детей – 1,5 лет и 6 лет. Всем жильцам удалось спастись, но огонь уничтожил все их вещи. Соседи организовали оперативный сбор помощи пострадавшей семье. Откликнуться можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU