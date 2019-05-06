2019-05-06T14:00:44+03:00
Дом. Семья

Медведица Гуля из Большереченского зоопарка открыла купальный сезон

На улице установилось тепло, а косолапой уже стало жарко [видео]
Анна МИКУЛА
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Один из живых символов и старожил Большереченского зоопарка белая медведица Гуля накануне открыла купальный сезон. Прямо в нее в вольере устроен личный бассейн - по сути, это заводь речки Большая. Косолапая отлично чувствует себя при низких температурах. При наступлении тепла от жары спасается в воде.

После долгой зимы Гуля решила совместить приятное с полезным - купание с гигиеническими процедурами. Она тщательно умылась, почистила уши и густой мех. Судя по всему, купание ей очень понравилось.

Гуля открыла пляжный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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