Медведица Гуля из Большереченского зоопарка открыла купальный сезон

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-06T14:00:44+03:00

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Один из живых символов и старожил Большереченского зоопарка белая медведица Гуля накануне открыла купальный сезон. Прямо в нее в вольере устроен личный бассейн - по сути, это заводь речки Большая. Косолапая отлично чувствует себя при низких температурах. При наступлении тепла от жары спасается в воде.

После долгой зимы Гуля решила совместить приятное с полезным - купание с гигиеническими процедурами. Она тщательно умылась, почистила уши и густой мех. Судя по всему, купание ей очень понравилось.

Гуля открыла пляжный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU