2019-05-06T13:33:27+03:00
Общество

На трассах в Омской области установят 10 камер

За 4 месяца этого года они поймали 250 тысяч нарушителей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассах в Омской области установят 10 камерНа трассах в Омской области установят 10 камерФото: Иван МАКЕЕВ
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На трассах Омской области дополнительно установят 10 камер фото и видеофиксации различных нарушений. В областной Госавтоинспекции сообщили, что 5 новых камер установят на автодороге Тюмень-Омск, еще 3 камеры поставят на трассе «Омск-Новосибирск» и 2 на дороге «Омск-Черлак».

Сейчас на дорогах Омской области стоит 146 комплексов фиксации нарушений, из них 84 фиксируют нарушение скоростного режима, 51 – правила проезда перекрестков, 6 - нарушения правил остановки и стоянки автомобилей. Помимо этих камер, в Омске и области ежедневно устанавливают передвижные комплексы, которые также ловят нарушителей.

Инспекторы уточнили, что с января по апрель этого года такие камеры зафиксировали 250 000 тысяч нарушений. Именно столько штрафов пришло автовладельцам за 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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