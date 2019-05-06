Житель Омской области только с помощью прокуратуры добился, чтобы его признали инвалидом
С просьбой о помощи к прокурору Знаменского района обратился 62-летний местный житель. Мужчина добивался, чтобы ему дали инвалидность.
- По указанному вопросу прокурор оказал обратившемуся гражданину юридическую помощь, разъяснил действующее законодательство, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Кроме того, силу заболевания и возраста гражданин не мог обеспечивать свои потребности сам. По инициативе прокуратуры БУОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района» и БУЗОО «Знаменская ЦРБ» оказали ему содействие в предоставлении медицинской помощи, получении социальных услуг.
В результате сельчанину установили I группу инвалидности и обеспечили всеми полагающимися по закону льготами и выплатами.
ИСТОЧНИК KP.RU