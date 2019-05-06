Житель Омской области только с помощью прокуратуры добился, чтобы его признали инвалидом

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-06T13:25:34+03:00

Благодаря этому мужчина получит положенные ему выплаты и льготы

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С просьбой о помощи к прокурору Знаменского района обратился 62-летний местный житель. Мужчина добивался, чтобы ему дали инвалидность.

- По указанному вопросу прокурор оказал обратившемуся гражданину юридическую помощь, разъяснил действующее законодательство, - сообщает пресс-служба облпрокуратуры. - Кроме того, силу заболевания и возраста гражданин не мог обеспечивать свои потребности сам. По инициативе прокуратуры БУОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района» и БУЗОО «Знаменская ЦРБ» оказали ему содействие в предоставлении медицинской помощи, получении социальных услуг.

В результате сельчанину установили I группу инвалидности и обеспечили всеми полагающимися по закону льготами и выплатами.

ИСТОЧНИК KP.RU