В Омске двое маленьких детей выпали из окон многоэтажек

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-06T13:04:16+03:00

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В полиции рассказали сразу о двух трагедиях с маленькими детьми – они выпали из окон многоэтажек в минувшие выходные. Так, полуторогодовалый малыш на улице Пацаева в Старом Кировске забрался на подоконник в одной из комнат, пока родители находились на кухне. Малыш повернул ручку и открыл окно. Окно было защищено москитной сеткой, на которую ребенок и облокотился. Не выдержав веса малыша, москитная сетка выпала из окна вместе с ребенком. Его с травмами доставили в больницу.

Еще один похожий случай произошел на улице 5-я Кордная. 3-летняя девочка забралась на подоконник и открыла окно. Не удержавшись, она выпала с 4 этажа. Малышку также с травмами увезли в больницу. Отец девочки в это время спал после ночной смены.

В полиции омичам напомнили, что в летний период всегда возрастает количество подобных трагедий, поэтому не стоит оставлять детей одних, когда они свободно могу забраться на подоконник.

ИСТОЧНИК KP.RU