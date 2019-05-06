Омич, нарубивший берез на полмиллиона, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-06T15:39:03+03:00

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В Омской области судили 53-летнего жителя Крутинского района. Его признали виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Весной 2017 года он поручил рабочим спилить 186 берез. Позже выяснилось, что разрешение на это у него не было. В результате региону его действиями причинен ущерб в 482 тысячи рублей.

- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того суд удовлетворил исковое заявление представителя потерпевшего о взыскании всей суммы причиненного ущерба. Судебный акт не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU