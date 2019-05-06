В Омске в горящем доме взорвался газовый баллон

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-06T12:59:48+03:00

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В частном секторе Ленинского округа случилось ЧП. Там горят сразу два дома, расположенных на улице 2-ая Ломоносова.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, пятеро человек, находившихся внутри, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Сейчас на месте работают 8 машин и 33 человека. Пожар площадью 120 квадратных метров удалось локализовать в 15.35.

Выяснилось, что огонь быстро распространился из-за того, что в одном из домов еще до приезда сотрудников МЧС взорвался газовый баллон.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезно не пострадал. Материальный ущерб еще предстоит оценить.

Фото: пресс-служба Управление МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба Управление МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба Управление МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU