2019-05-06T12:24:27+03:00
Происшествия

Омича, заступившегося за мать, отправили в колонию на 9 лет

Мужчина убил оскорбившего ее приятеля
Анна МИКУЛА
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Убийца проведет в колонии 9 лет.Убийца проведет в колонии 9 лет.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Эта история началась, как и большинство таких трагедий. Двое жителей Русской Поляны выпивали. Внезапно разговор перешел в выяснение отношений. Потом появился нож, которым и воспользовался один из пьяных спорщиков. Им мужчина нанес приятелю несколько ударов, от которых тот скончался. Убийца объяснил, что расправился с погибшим из-за того, что собутыльник оскорбил его мать.

На суде сельчанин раскаялся в содеянном.

- Суд, посчитав, что характер телесных повреждений, имеющихся на теле С. свидетельствует о том, что он оборонялся от нападений подсудимого, не нашел оснований для применения превышений пределов необходимой обороны, - сообщили в Русско-Полянском районном суде. - Признав подсудимого виновным в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не обжаловался и уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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