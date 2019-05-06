2019-05-06T12:07:30+03:00
Общество

Уже на этой неделе заработают все омские фонтаны

По традиции, их запустят к 9 мая
Анна МИКУЛА
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Все фонтаны уже прошли проверку и готовы к открытию сезона.Все фонтаны уже прошли проверку и готовы к открытию сезона.Фото: Архив "КП"
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Первым после зимы в Омске заработали фонтаны на улице Чокана Валиханова. Его запустили уже сегодня, 6 мая. А завтра, 7 мая, произойдет его тестовое включение фонтана у Театральной площади. Днем позже к ним присоединятся и остальные. Все эти объекты уже прошли проверку и готовы к открытию сезона.

По информации «ОмскВодоканала», все фонтаны, находящиеся на обслуживании организации, готовы к работе. Во вторник, 7 мая, состоится тестовое включение этого фонтана, оно запланировано на 11.00. А на следующий день заработают фонтаны в сквере имени Дзержинского и на улице Тарской, а также один из старейших фонтанов города - фонтан «Изобилие» в сквере им. 30-летия ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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