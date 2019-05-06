Из-за жары в Омске отопление отключат раньше времени

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-06T11:52:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Весна в этом году удивляет омичей разнообразием после недавнего снегопада и холодов, в регионе установилась уже практически летняя погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней днем столбик термометра не будет опускаться ниже +20 градусов. Из-за этого решено отключить отопление в квартирах горожан.

- Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с установившейся в Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - При этом коммунальные службы начинают активно готовиться к следующей зиме. Обслуживающие организации приступают к ремонтным работам и подготовке теплоисточников и тепловых сетей к отопительному сезону 2019-2020 годов. В городе намечены мероприятия по плановой ревизии инфраструктуры и проведению гидравлических испытаний, направленных на выявление дефектов.

ИСТОЧНИК KP.RU