Омичи нашли тело мужчины на Красноярском тракте

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-06T11:40:09+03:00

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В социальных сетях омичи опубликовали жуткие фото. На них видно, что молодой мужчина лежит на обочине дороги, в канаве. Рядом с ним нашли его телефон.

- Сегодня в 13:05 было обнаружено тело человека по Красноярскому тракту, между 43 и 44 км. Возможно, был в розыске. Рядом найден телефон, - написали очевидцы.

Пока неясно, что случилось с молодым человеком. В комментариях омичи предполагают, что умерший – это мужчина, которого несколько дней назад искали родственники. Они тогда опубликовали в социальных сетях объявление о розыске, сообщалось, что молодой человек был на машине, которую потом нашли в 350-километрах от города.

ИСТОЧНИК KP.RU