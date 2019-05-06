В Омской области за выходные сгорело 400 гектаров лесов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-06T10:57:29+03:00

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За майские выходные с 1 по 5 мая в Омской области случилось 33 лесных пожара на площади больше 400 гектаров. Все они были оперативно потушены, сообщили в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства.

В пожарах, как правило, виноваты люди – именно они бросают непотушенные окурки и разводят костры в лесах. При сухой и ветреной погоде сильный пожар может случиться даже из-за искры. Омичам напоминают, что до 25 мая в регионе действует специальный противопожарный режим, поэтому нельзя разводить огонь и сжигать траву и мусор. Также введено ограничение на пребывание людей в лесах и въезд в них автомобилей и тракторов.

В пресс-службе МЧС уточнили, что на текущий момент за нарушение противопожарного режима – разведение костров и пал травы, уже выписали больше 180 штрафов. По всем этим штрафам омичам в общей сложности придется заплатить около полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU