В Омске на 4 дня изменят расписание некоторых электричек

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-06T10:22:47+03:00

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В Омске с 6 по 10 мая изменится расписание нескольких электричек. Это будет связано с ремонтными работами на перегоне озеро Карачинское — Тебисская, сообщает пресс-служба «Омск-Пригород».

Из работ на путях электропоезд 6345/6663 Татарская - Колония - Омск будет отправляться со станции Татарской на три минуты позже - в 16:19, со станции Колония на две минуты позже - в 16:05. В Омск электричка прибудет также на две минуты позже — в 18:22.

Также на две минуты позже будет отправляться этот же поезд, №6674/6344 Омск - Колония - Татарская. Из Омска он будет уезжать в 18:34, со станции Колония в 20:46, на Татарскую он прибудет в 22.30.

ИСТОЧНИК KP.RU