В Омске обещали отремонтировать разрушающийся памятник Ермаку
В социальных сетях омичи пожаловались, что установленный к 300-летию Омска памятник Ермаку в Советском парке, разрушается. Омичи написали, конструкция и вовсе может рухнуть. Памятник заметно наклонился в сторону Иртыша, также у его основания откололась плитка. Тем временем, с момента установки памятника не прошло и трех лет, его установили в августе 2016 года.
Однако в руководстве парка не подтвердили опасения омичей. Там заявили, что угрозы его обрушения нет.
- Специалисты провели осмотр памятника Ермаку. Угрозы обрушения конструкции нет. Зафиксировано лишь открепление одного облицовочного камня, в ближайшее время он будет установлен, - заявили в администрации Советского парка.
ИСТОЧНИК KP.RU