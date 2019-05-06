В Омске обещали отремонтировать разрушающийся памятник Ермаку

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-06T09:50:01+03:00

Его установили всего три года назад

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В социальных сетях омичи пожаловались, что установленный к 300-летию Омска памятник Ермаку в Советском парке, разрушается. Омичи написали, конструкция и вовсе может рухнуть. Памятник заметно наклонился в сторону Иртыша, также у его основания откололась плитка. Тем временем, с момента установки памятника не прошло и трех лет, его установили в августе 2016 года.

Однако в руководстве парка не подтвердили опасения омичей. Там заявили, что угрозы его обрушения нет.

- Специалисты провели осмотр памятника Ермаку. Угрозы обрушения конструкции нет. Зафиксировано лишь открепление одного облицовочного камня, в ближайшее время он будет установлен, - заявили в администрации Советского парка.

ИСТОЧНИК KP.RU