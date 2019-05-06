2019-05-06T09:47:21+03:00
Происшествия

Омич на «Мазде» сбил 11-летнего мальчика

Ребенка увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на «Мазде» сбил 11-летнего мальчикаОмич на «Мазде» сбил 11-летнего мальчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась накануне днем в Омске на Новой Московке. 36-летний водитель на «Мазде 6» ехал по улице Машиностроительная со стороны улицы Новокирпичная в направлении улицы Фрезерная. В районе дома №12 ему под колеса выбежал 11-летний мальчик.

Проезжая часть там не широкая, вокруг частные дома. По всей видимости, ребенок не раз видел, как там дорогу перебегают взрослые, и решил сделать так же. Однако малыш не заметил приближающуюся машину и попал ей под колеса.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, 11-летнего ребенка с травмами увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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