Омичам предложили отправлять мусор на переработку на экотакси

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-06T09:24:26+03:00

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Организаторы «Мобильного приема вторсырья» запустили новый проект – экотакси. Так, каждый, кто сортирует дома или в офисе макулатуру, пластик, стекло или готов расстаться со старой одеждой, может вызвать такое такси. С основными правила приема вторсырья можно ознакомиться здесь.

По вызову приедет грузовая машина и заберет отходы, которые в дальнейшем отправятся на переработку. Организаторы акции утверждают, что грузовая машина приедет бесплатно по любому адресу, если наберется от 100 кг макулатуры или от 30 кг пластика. Заказ такого такси для маленьких объемов платный – от 200 до 600 рублей в зависимости от района города.

Вызвать экотакси можно с 9:00 до 19:00 часов через группу «Мобильный прием вторсырья в Омске» во «ВКонтакте» или по телефону +7-908-80-81-722.

ИСТОЧНИК KP.RU