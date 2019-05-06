СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-06T08:09:56+03:00

В Омске из-за велосипедистов перекроют центр 8 мая Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Проехать нельзя будет по Любинскому проспекту

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В Омске в эту среду, 8 мая, пройдет второй этап областных соревнований по велоспорту. Трасса проложена по улицам Ленина и Герцена. Из-за велосипедистов 8 мая с 17.30 до 21.30 перекроют центр:

- улицу Ленина на участке от улицы Тарской до улицы Партизанская;

- улицу Герцена на участке от улицы Интернациональная до улицы Ленина, включая площадь Победы.

На этих участках дорожники установят временные дорожные знаки с информацией об объезде.

- Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов, что в местах проведения мероприятий с 17:00 8 мая до окончания мероприятия будет также запрещена парковка всех видов транспорта. Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU