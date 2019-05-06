На водителя «Лексуса», насмерть сбившего дорожника в Омске, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-06T07:45:42+03:00

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Напомним, жуткая авария случилась на минувших выходных. 19-летний водитель на «Лексусе» ехал на большой скорости по метромосту поздно вечером. Там в это время дорожники наносили разметку, водитель не заметил ни предупреждающих знаков, ни дорожной техники и влетел прямо в дорожников. Затем он столкнулся с еще одним автомобилем. Один из дорожных рабочих, 39-летний мужчина, скончался на месте, другой получил травмы.

- Следователем следственного управления УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в полиции.

Сейчас следователи проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства аварии. Сын одного из дорожников, работавших в этой бригаде, уже рассказал, что молодой водитель вел себя очень нагло и хотел «отделаться легким испугом».

ИСТОЧНИК KP.RU