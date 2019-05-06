В результате авиакатастрофы в Шереметьево, в которой погиб 41 человек, задержали несколько рейсов в Омск

СЕГОДНЯ 07:27 2019-05-06T07:29:19+03:00

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Из-за трагедии, произошедшей минувшим вечером в московском Шереметьево, задержали несколько рейсов в Омск, которые должны были прилететь из Москвы этим утром. Также задержали и три рейса, которые должны были вылететь из Омска этим утром.

Напомним, трагедия в Шереметьево унесла жизни 41 пассажира. Самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево через полчаса и при посадке загорелся. Спасти удалось только 37 пассажиров – все они находились в передней части самолета, хвостовая часть самолета оказалась охвачена пламенем. Огонь потушили, сейчас следователи разбираются в причинах катастрофы.

Произошедшее повлияло и на работу омского аэропорта. Так, по данным онлайн-табло нашего аэропорта, задержаны три рейса из Шереметьево – один из них должен был прилететь в 04.45, а прибыл только в 09.10, другие должны были прилететь в 07.00 и в 07.55 – они еще только на пути в Омск. Еще один рейс и вовсе отменили. Также задержали на 4 часа три рейса в Москву, которые должны были приземлиться в столице ранним утром, сейчас на них только идет регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU