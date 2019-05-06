Омич, сбивший насмерть дорожника на «Лексусе»: «Легким испугом отделаемся?»

СЕГОДНЯ 07:07 2019-05-06T07:07:56+03:00

После аварии он пошел с мамой пить кофе

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В социальных сетях сын одного из рабочих поделился подробностями страшной аварии, которая случилась на минувших выходных. 19-летний омич на «Лексусе» на метромосту на всей скорости влетел в дорожных рабочих, которые наносили разметку. Один из рабочих погиб, у него остались трое детей.

Сын дорожника, работавшего в этой бригаде, рассказал, как все произошло. Он отметил, что на дороге была установлена техника и все предупреждающие знаки, а рабочие были трезвыми и в жилетах. Сразу после аварии 19-летний виновник аварии подошел к прибывшим сотрудникам ГИБДД.

- Ну что, легким испугом отделаемся? – предложил он инспекторам.

Один из дорожников погиб на местеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После этого он якобы ушел с приехавшей матерью в кафе. А тем временем у бригады рабочих нашли различные нарушения.

- По факту составления протоколов у бригады нашли нарушения (несоответствие цвета техники с цветом, указанным в птс), зато успели потерять водителя «Лексуса», который (внимание) ушел с мамой кушать в кафе, - написал сын дорожника в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU