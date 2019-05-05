Стало известно, какая погода ждет омичей на короткой праздничной неделе
Синоптики обещают жару
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В Омск пришло настоящее лето. И, по данным, метеорологов теплая погода в городе продержится всю следующую праздничную неделю. Как сообщают, в Обь-Иртышском управлении гидрометеоцентра, в некоторые дни ожидается даже жара до +30 градусов!
Всю неделю неделю будет стоять температура от+22 до +28 градусов. Самыми теплыми будут среда и четверг. При этом в Омске будет сухо и без дождей. Но зато ветренно. Ветер от +6 до +11 градусов. Ночами будет не холоднее +10.
Похолодает немного лишь в следующее воскресенье. Температура понизится днем до +17 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU