2019-05-05T09:56:24+03:00
Происшествия

На окраине Омска под «КамАЗом» провалилась дорога

Тяжелый грузовик ушел в землю по задние колеса [фото]
Станислав МУХИН
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Машина ушла под землю по колеса.Машина ушла под землю по колеса.Фото: ВКонтакте
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Огромными неприятностями обернулась поездка по Окружной дороге для водителя «КамАЗа». Тяжелая машина провалилась. Грузовик ушел под землю по самые задние колеса. Именно под землю, потому что то, что здесь есть вместо дороги сложно назвать асфальтом.

Выбраться из провала у водителя не получилось. Машина сломалась только сильнее. «КамАЗу» предстоит серьезный ремонт, однако сперва его еще нужно вытащить из ямы, что будет очень непросто. Известно, что грузовик ехал в Омск из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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