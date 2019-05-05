На окраине Омска под «КамАЗом» провалилась дорога

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-05T09:56:24+03:00

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Огромными неприятностями обернулась поездка по Окружной дороге для водителя «КамАЗа». Тяжелая машина провалилась. Грузовик ушел под землю по самые задние колеса. Именно под землю, потому что то, что здесь есть вместо дороги сложно назвать асфальтом.

Выбраться из провала у водителя не получилось. Машина сломалась только сильнее. «КамАЗу» предстоит серьезный ремонт, однако сперва его еще нужно вытащить из ямы, что будет очень непросто. Известно, что грузовик ехал в Омск из Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU