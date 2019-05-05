2019-05-05T06:36:34+03:00
Происшествия

19-летний омич на «Лексусе» насмерть сбил дорожника на метромосту

Второй сбитый рабочий был отпущен после осмотра медиками [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Удар был очень сильным.Удар был очень сильным.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла на метромосту поздно вечером в субботу. Водитель "Лексуса" сбил двоих дорожных рабочих, которые наносили на асфальт разметку. После этого машина врезалась в ехавший в том же направлении "Хендай". Удар, по словам очевидцев, был очень сильным. 38-летний дорожник погиб на месте, его напарника медики отпустили после осмотра.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Омской области, за рулем "Лексуса" в момент аварии находился 19-летний омич. В полиции проводят проверку по факту ДТП. Сейчас водителю, сбившему рабочих, грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске неадекватный водитель гонял по дворам и разбил авто
На окраине Омска под «КамАЗом» провалилась дорога
«Ползла ночью по грязи 12 часов»: Омская пенсионерка, сломавшая ногу, рассказала, как из-за размытой дороги добиралась домой
Омский боец Шлеменко победил бразильца Андраде
В Омске сняли на видео, как водитель переехал 6-летнего ребенка
Росгвардейцы помогли потерявшемуся пожилому омичу найти дом
За майские выходные в Омской области случилось 200 пожаров
В Омске 7 мая на весь день перекроют улицу в центре
На западе Омской области паводком затопило дороги
В Омске водитель снес ограждение на Ленина, вылетев на тротуар
В Омске 47 маршрут продлили до Больших Полей
В Омске в Амуре сгорел двухэтажный дом
Омичей зовут бесплатно попробовать шашлык
В Большереченском зоопарке родились пятеро волчат
Полицейские ищут омича, который сбил насмерть парня и уехал
Омич продает пушку на сайте бесплатных объявлений
Водитель перевернулся на трассе под Омском и погиб
В Омске две недели ищут парня со шрамом на лице
В Омске при загадочных обстоятельствах умер врач-невролог
На трассе под Омском пьяный водитель устроил смертельную аварию
Пьяный охранник напал на омичку на остановке в Нефтяниках
МЧС: Размытая дорога в Нижней Омке, из-за которой пенсионерка ползла 4 км, восстановлена
Омскую яхту «Сибирь» спустили на воду для кругосветки в Арктику
В Омске на глазах у очевидцев полностью сгорел пассажирский автобус
Бурков призвал бороться с серыми зарплатами в Омске
Омский губернатор распорядился жестче контролировать ход мусорной реформы