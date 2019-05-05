19-летний омич на «Лексусе» насмерть сбил дорожника на метромосту

СЕГОДНЯ 06:36 2019-05-05T06:36:34+03:00

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Страшная авария произошла на метромосту поздно вечером в субботу. Водитель "Лексуса" сбил двоих дорожных рабочих, которые наносили на асфальт разметку. После этого машина врезалась в ехавший в том же направлении "Хендай". Удар, по словам очевидцев, был очень сильным. 38-летний дорожник погиб на месте, его напарника медики отпустили после осмотра.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД по Омской области, за рулем "Лексуса" в момент аварии находился 19-летний омич. В полиции проводят проверку по факту ДТП. Сейчас водителю, сбившему рабочих, грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU