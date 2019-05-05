2019-05-05T06:09:17+03:00
Спорт

Омский боец Шлеменко победил бразильца Андраде

Поединок получился драматичным [видео]
Станислав МУХИН
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Шлеменко смог переломить ход боя.Шлеменко смог переломить ход боя.Фото: Youtube
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Драматичным получился поединок Александра Шлеменко против бразильца Андраде в Челябинске. Первый раунд омский спортсмен проиграл напрочь. В какой-то момент соперник отправил "Шторма" в нокдаун. Шлеменко пришлось буквально терпеть весь раунд.

Однако он оказался гораздо лучше готов функционально. Во втором раунде бразилец заметно подсел и задышал. Ему не хватало свежести. А вот у "Шторма" словно открылось второе дыхание. Омский боец заметно прибавил и переломил ход поединка. Выживать теперь приходилось Андраде. В итоге второй раунд за явным преимуществом взял Шлеменко.

В третьем отрезке поединка омский спортсмен продолжил давить бразильца. И здесь оставался лишь один вопрос - когда упадет соперник Шлеменко. В итоге после очередного пропущенного удара Андраде упал, но встать ему уже не дал рефери - он остановил поединок из-за подавляющего преимущества "Шторма".

- Я хочу сказать одно: в прошлом году в Челябинске же была похожая со мной ситуация. Судья пожалел меня и остановил бой. Никогда не сдавайтесь - идите до конца! - сказал на камеры Шлеменко после боя.

Александр ШЛЕМЕНКО vs. Вискарди АНДРАДЕ НОКАУТ, ПОЛНЫЙ БОЙ HD SHLEMENKO vs ANDRADE.

ИСТОЧНИК KP.RU

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