СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-04T13:52:30+03:00

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Авария случилась накануне вечером во дворе дома №21/2 по улице Комарова на Левом берегу. Видео с камеры видеонаблюдения очевидцы выложили в соцсети. На нем видно, что таксист забрал пассажиров у одного из подъездов и уже уезжал. Он стал отъезжать от подъезда, как внезапно из-за припаркованных вдоль дороги машин прямо под колеса такси выбежал ребенок. Малыш убегал от догонявшей ее девочки. Мальчик сначала сильно ударился о капот машины, затем упал на землю и водитель, не успев затормозить, переехал его. После этого он остановил машину, вышел и стал помогать мальчику, на помощь поспешили и находившиеся рядом взрослые.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что 29-летний таксист на машине марки «Датсун» не был пьян. 6-летний мальчик в аварии получил серьезные травмы, приехавшие медики госпитализировали его. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/706767" frameborder="0"></iframe> В Омске сняли на видео, как водитель переехал 6-летнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU