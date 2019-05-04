Росгвардейцы помогли потерявшемуся пожилому омичу найти дом
Все произошло в Таврическом районе Омской области. Росгвардейцы патрулировали улицу, как вдруг заметили пожилого мужчину. Он явно был растерян и не знал куда идет. К тому же по приметам он был сильно похож на пожилого мужчину, которого искали родственники. Их дедушка ушел из дома, но не вернулся, поэтому они обратили в полицию.
Росгвардейцы остановили машину и предложили мужчине помощь. Оказалось, что 78-летний пенсионер заблудился и никак не мог найти дорогу домой. Он блуждал по улицам поселка уже несколько часов. Росгвардейцы доставили пенсионера в отделение полиции, откуда его позже смогли забрать родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU