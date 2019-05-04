2019-05-04T13:23:01+03:00
Общество

Росгвардейцы помогли потерявшемуся пожилому омичу найти дом

Его передали близким
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Росгвардейцы помогли потерявшемуся пожилому омичу найти домРосгвардейцы помогли потерявшемуся пожилому омичу найти домФото: Росгвардия по Омской области
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Все произошло в Таврическом районе Омской области. Росгвардейцы патрулировали улицу, как вдруг заметили пожилого мужчину. Он явно был растерян и не знал куда идет. К тому же по приметам он был сильно похож на пожилого мужчину, которого искали родственники. Их дедушка ушел из дома, но не вернулся, поэтому они обратили в полицию.

Росгвардейцы остановили машину и предложили мужчине помощь. Оказалось, что 78-летний пенсионер заблудился и никак не мог найти дорогу домой. Он блуждал по улицам поселка уже несколько часов. Росгвардейцы доставили пенсионера в отделение полиции, откуда его позже смогли забрать родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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