2019-05-04T12:20:25+03:00
Происшествия

За майские выходные в Омской области случилось 200 пожаров

Всех виновников спасатели пообещали оштрафовать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За майские выходные в Омской области случилось 200 пожаровЗа майские выходные в Омской области случилось 200 пожаровФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Погода на майские выходные выдалась сухой и ветреной, именно поэтому в нашем регионе ввели специальный противопожарный режим - любые действия с открытым огнем запрещены. Несмотря на это, в Омской области всего за 4 дня уже случилось около 200 пожаров. Причиной всех возгораний стали поджигание травы и мусора, которые вышли из-под контроля.

Спасатели напоминают, что нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы, проводить огневые работы. Если из-за этого возникнет пожар, сотрудники МЧС могут оштрафовать нарушителей.

- Обычные горожане заплатят от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица - от 15 до 30 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели - от 30 до 40 тыс. рублей, юридические лица - от 200 до 400 тыс. рублей, - сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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