СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-04T10:32:41+03:00

В Омске 7 мая на весь день перекроют улицу в центре Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Во вторник, 7 мая, в центр города на весь день перекроют улицу. В Госавтоинспекции сообщили, что в этот вторник будет перекрыт участок улицы Бударина от улицы Щербанева до улицы К. Либнехта, включая парковочное пространство вблизи остановочного пункта «ул. Бударина». Известно, что перекрытие дороги на этом участке связано с днем поминовения усопших - «родительским днем».

- Дорога будет закрыта с 6.00 до 20.00 7 мая. На данном участке также будет запрещена парковка всех видов транспорта, кроме специальных маршрутов. Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения, - сказали в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU