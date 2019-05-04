На западе Омской области паводком затопило дороги

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-04T08:15:46+03:00

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В социальных сетях омичи снова жалуются на затопленные водой дороги. Также дорогу затопило в Тюкалинском районе. Жители села Хутора не могут проехать домой из-за того, что часть дороги ушла под воду. Обычные легковушки там проехать не могут, поэтому медикаменты и продовольствие в деревню можно привезти только на специальных плавсредствах. В комментариях к фотографиям затопленной дороги многие шутят, что теперь рыбачить можно прямо с дороги.

Еще хуже ситуация в в деревне Милютино, Называевского района. Там затопило не только дорогу, но и дома местных жителей.

- Вода уже около дома. И неизвестно откуда она приходит с каждым днем все больше и больше. Жители просто в шоке от происходящего. Этим летом не получится ничего ни сена накосить, ни дрова к зиме подготовить, - написали омичи в соцсетях.

Пока неизвестно как скоро из сел и деревень там уйдет вода, а также понадобится ли местным жителям помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU