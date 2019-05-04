2019-05-04T06:56:45+03:00
Происшествия

В Омске водитель снес ограждение на Ленина, вылетев на тротуар

Все произошло в районе авиационного колледжа
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель снес ограждение на Ленина, вылетев на тротуарВ Омске водитель снес ограждение на Ленина, вылетев на тротуарФото: vk.com
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Авария на главной улице города произошла накануне вечером. Фото с места происшествия выложили в социальные сети очевидцы. С их слов в районе авиационного колледжа на улице Ленина столкнулись две машины - «Лада» и «Тойота». После столкновения водитель отечественной машины не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Его машину смяло, а сам водитель сильно ударился головой.

На место происшествия вызвали скорую и сотрудников ГИБДД. Пока неизвестно почему произошла авария, возможно кто-то из водителей хотел обогнать другого. Вечером на улице очень оживленно туда выходит много людей, поэтому только чудом никто из пешеходов не пострадал. Помимо машины, виновному водителю теперь придется восстанавливать еще и снесенный забор. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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