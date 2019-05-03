В Омске 47 маршрут продлили до Больших Полей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-03T13:52:25+03:00

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Вопрос о том, чтобы продлить маршрут №47, который раньше ездил по маршруту «Гашека – микрорайон Амур-2», до поселка Большие Поля стали обсуждать в конце апреля. Именно тогда, по словам заместителя директора департамента транспорта Игоря Кожухова с перевозчиком была достигнута договоренность.

Маршрут изменили с 1 мая. Теперь он будет ходить до поселка Большие Поля в Амурском поселке. Объявление о новой конечной точке маршрута уже появилось на автобусах. Такое изменение было сделано по просьбам жителей поселка и садоводов, которым сложно было уехать в город.

Однако не все пассажиры рады такому нововведению. некоторые пассажиры считают, что теперь из-за «крюка» на улице Завертяева им придётся гораздо больше времени потратить на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU