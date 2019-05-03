2019-05-03T11:57:19+03:00
Происшествия

В Омске в Амуре сгорел двухэтажный дом

Его тушили 30 пожарных [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске в Амуре сгорел двухэтажный домВ Омске в Амуре сгорел двухэтажный домФото: vk.com
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Сильный пожар случился сегодня днем на улице Челюскинцев в Амурском поселке. Очевидцы опубликовали многочисленные фото с места пожара в социальных сетях. У дома загорелась крыша, весь район оказался в дыму. К горящему дому местные жители вызвали пожарных.

В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь тушили 30 пожарных на пяти машинах. Дом многоквартирный, двухэтажный, но по информации спасателей, в нем уже давно никто не живет - дом расселили. С огнем удалось справиться уже через полчаса после начала возгорания. Предварительно известно, что в пожаре никто не пострадал. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают следователи. Возможно, в бесхозный дом кто-то пробрался, а пожар случился из-за неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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