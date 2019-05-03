2019-05-03T10:03:08+03:00
Общество

Омичей зовут бесплатно попробовать шашлык

Акция пройдет на Центральном рынке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей зовут бесплатно попробовать шашлыкОмичей зовут бесплатно попробовать шашлыкФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Омске в эту субботу, 4 мая, с 11:00 до 14:00 на Центральном рынке города для омичей приготовят шашлык из баранины, свинины и курицы. Все желающие смогут бесплатно продегустировать мясо в рамках акции.

- С 24 по 29 апреля омичи присылали свои рецептов шашлыка в рамках акции «Шашлычный сезон-2019». Специалисты МП «Муниципальные рынки» выбрали лучших восемь рецептов из всех присланных. Омичи смогут попробовать мясо «По-абхазски», «На айране», «Паргийот», «Царское филе», «Грудку куриную в томатном соусе», «Крылышки в медово-соевом соусе» и еще несколько популярных вариантов мяса для мангала, приготовленных по рецептам участников акции, - рассказали в мэрии.

Помимо того, что завтра на рынке можно будет попробовать разные виды шашлыка, горожан также ждут в этот день развлекательная программа и розыгрыш призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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