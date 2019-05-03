В Большереченском зоопарке родились пятеро волчат

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-03T07:49:28+03:00

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Накануне стало известно, что в Большереченском зоопарке произошло пополнение. Волчица по кличке Тайга несколько недель назад родила пятерых волчат. Однако малыши стали немного выглядывать из домика только сейчас, до этого их сложно было сфотографировать и поделиться радостной новостью.

Маленькие волчата пока очень осторожные и не спешат выходить к посетителям, но через некоторое время их сможет увидеть любой желающий. Щенки живут с матерью, а их отец обитает в соседнем вольере. Клички маленьким питомцам пока не дали, в зоопарке ждут, пока они намного окрепнут.

- Волчата пока рыжего цвета, но когда они немного подрастут, их окрас посветлеет, - уточнили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU