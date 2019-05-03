Полицейские ищут омича, который сбил насмерть парня и уехал

СЕГОДНЯ 07:07 2019-05-03T07:07:02+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня в поселке Любино Омской области. Водитель на неизвестной машине, предположительно синего цвета отечественного производства, ехал по улице Почтовая. В районе дома №23 водитель не заметил пешехода и сбил его. По всей видимости, удар был очень сильным, 19-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия.

Однако водитель, сбивший парня, не поспешил оказать ему помощь. Он попросту уехал с места аварии. В пресс-службе областной Госавтоинспекции, попросили всех очевидцев аварии и всех, кто может что-то знать о происшествии, позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по Любинскому району (3812) 79-38-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU