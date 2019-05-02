Омич продает пушку на сайте бесплатных объявлений

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-02T11:56:31+03:00

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На сайте бесплатных объявлений Avito неожиданно появился необычный товар. Омич разместил информацию о продаже противотанковой пушке. В объявлении указано, что цена пушки договорная, однако продавец Виталий сказал что хотел бы продать ее за 80 тысяч рублей. Однако если потенциального покупателя пугает ценою то он готов поторговаться.

Виталий собирал пушку сам, в своем гараже. Орудие можно прицепить к автомобилю, чтобы перемещать. Пушка металлическая и очень похожа на настоящую времен Великой Отечественной войны. Продавец предлагает устанавливать в дуло пушки фейерверки, чтобы было похоже на стрельбу. Помимо пушки у Виталия в наличии есть еще макет пулемета «Максим» и пулемета Дегтярева, их он тоже продает. Также омич размести объявления о продаже раритетных флагов СССР. По всей видимости, он рассчитывает на спрос на такие товары к 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU