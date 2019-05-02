2019-05-02T11:47:56+03:00
Происшествия

Водитель перевернулся на трассе под Омском и погиб

Он ехал из Новосибирска [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Водитель перевернулся на трассе под Омском и погибВодитель перевернулся на трассе под Омском и погибФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла сегодня, 2 мая, ранним утром на трассе Челябинск-Новосибирск в черте города Омска. Водитель ехал из Новосибирска со стороны улицы Машиностроительная в направлении улицы Воровского. В район 818 километра трассы он внезапно вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 45-летний водитель на машине «Рено» получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, почему водитель съехал в кювет, возможно, он попросту уснул за рулем или ему стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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