Водитель перевернулся на трассе под Омском и погиб

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-02T11:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла сегодня, 2 мая, ранним утром на трассе Челябинск-Новосибирск в черте города Омска. Водитель ехал из Новосибирска со стороны улицы Машиностроительная в направлении улицы Воровского. В район 818 километра трассы он внезапно вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 45-летний водитель на машине «Рено» получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, почему водитель съехал в кювет, возможно, он попросту уснул за рулем или ему стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU