На трассе под Омском пьяный водитель устроил смертельную аварию

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-02T08:29:19+03:00

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Страшная авария произошла сегодня рано утром, около семи часов в Тюкалинском районе Омской области. 21-летний парень ехал на «Мерседесе» по трассе Тюмень-Омск. В районе 475 километра он не заметил стоявший на обочине большегруз «Вольво» и врезался в него. Удар был настолько сильным, что легковушку развернуло поперек дороги.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, основной удар пришелся на 23-летнего пассажира легковушки. Он скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии и в очередной раз напоминают водителям, что езда в нетрезвом виде может стоить водителю и пассажирам жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU