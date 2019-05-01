МЧС: Размытая дорога в Нижней Омке, из-за которой пенсионерка ползла 4 км, восстановлена

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-01T09:37:32+03:00

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В Нижнеомском районе Омской области самая сложная обстановка с размытыми паводком дорогами. Несколько сел и деревень из-за разлившихся рек полностью оказались отрезанными от мира. Сотрудники МЧС дежурили там круглосуточно и доставляли продукты и медикаменты на специальном плавающем транспортере. Однако сейчас, со слов спасателей, дороги там восстановлены.

- Свою первостепенную задачу спасатели и техника выполнили. Жизнеобеспечение населения не было нарушено. Сотрудники МЧС перевезли для граждан 30 газовых баллонов, четыре тонны муки, медикаменты и оказали помощь в доставке пенсий, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области полковник Максим Рыбак.

Однако накануне «Комсомолка» пообщалась с жительницей села Радищево Нижнеомского района. Она сломала ногу и из-за размытой дороги ей пришлось ползти до своей деревни всю ночь. Женщина рассказала, что дороги там до сих пор в плохом состоянии, а хлеб в магазины не привозят по несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU