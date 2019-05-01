В Омске на глазах у очевидцев полностью сгорел пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 07:56 2019-05-01T07:56:54+03:00

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Автобус марки «ПАЗ» загорелся на глазах у очевидцев на проспекте Королева в городке Нефтяников. Водитель автобуса и проезжающие мимо автомобилисты сразу же вызвали спасателей и попытались справиться с огнем своими силами. Однако огонь распространялся слишком быстро и уже перекинулся из двигателя, где и начался пожар, в салон автобуса.

К приезду спасателей автобус на глазах у омичей полыхал прямо посередине дороги. По сообщению пресс-службы МЧС, огонь тушили две пожарные машины и 10 человек. Огонь удалось локализовать уже через 10 минут, еще спустя некоторое время пожар полностью потушили. Пока неизвестно, что стало причиной пожара, возможно двигатель старенького автобуса был неисправен. В пожаре никто не пострадал, так как людей в автобусе не было.

ИСТОЧНИК KP.RU