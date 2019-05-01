Бурков призвал бороться с серыми зарплатами в Омске

СЕГОДНЯ 07:39 2019-05-01T07:41:30+03:00

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Достойный уровень заработной платы по мнению губернатора Омской области Александра Буркова является важным для населения и стабильности общества.

- Мы каждый год подписываем трехстороннее соглашение с профсоюзами и работодателями. В конце прошлого года подписали соглашение о минимальной заработной плате, где работодатели берут на себя обязательства повышать ежегодно зарплату выше, чем официальный уровень инфляции, - напомнил глава региона на встрече с представителями партий.

Однако в регионе по-прежнему остается много предприятий, которые неформально устраивают работников и платят им серые зарплаты. Из-за таких выплат люди не имеют никаких законных социальных гарантий, остаются с минимальными пенсиями и страховыми выплатами. За последние два года удалось «вывести из тени», легализовать трудовые отношения 27 тысяч человек.

- Путем жестких проверок, при поддержке прокуратуры все-таки мы заставили работодателей платить официальную заработную плату. Тем не менее, мы видим, что неформальная занятость в регионе остается, - сказал Александр Бурков.

Губернатор предложил отделениям партий помочь в работе по легализации трудовых отношений в регионе. Представители партий КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия и регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» поддержали главу региона.

ИСТОЧНИК KP.RU