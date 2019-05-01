Омский губернатор распорядился жестче контролировать ход мусорной реформы

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-01T06:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля в нашем регионе стартовала мусорная реформа. С представителями партий на недавней встрече губернатор Омской области Александр Бурков обсудил реформу системы обращения с ТКО. Ключевая позиция по этой реформе представителей власти заключается в том, что финансовая нагрузка на население должна быть минимизирована. Также особо будут следить за тем, чтобы счета не выставлялись жителям, которые реально не получают услугу.

- Для координации реформы нужен контроль со стороны общественных объединений и партийного актива. Вы имеете сторонников в муниципальных районах, в каждом населенном пункте нашей области. Нам нужна эффективная система общественного контроля со стороны политических партий, - обратился к участникам встречи глава региона.

Представители региональный отделений партий подтвердили готовность включиться в эту работу и задействовать свой актив.

- Действительно, хотелось, чтобы услуга предоставлялась качественно. Мы вместе должны создать условия для мусоропереработки, сортировки, утилизации отходов, - уверен Юрий Тетянников.

ИСТОЧНИК KP.RU