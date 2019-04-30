2019-04-30T19:17:45+03:00
Общество

Бурков договорился показать спектакли «Золотой маски» еще и в Таре

Свои спектакли на Севере Омской области покажут 4 театра
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Глава региона провел плодотворные переговоры с президентом фестиваля.Глава региона провел плодотворные переговоры с президентом фестиваля.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Неспроста Омск считают театральной столицей. Последняя встреча омского губернатора с президентом полюбившегося уже фестиваля «Золотая маска» Игорем Костолевским - лишний раз показывает, какое большое значение развитию культуры уделяет руководство региона.

- Все начинается с культуры. И я очень рад, что Вы всей душой с театром!, - цитирует Костолевского пресс-служба омского правительства.

Александр Бурков обсудил с гостем перспективы участия омского драмтеатра в зарубежных гастролях престижного театрального фестиваля страны детских и музыкальных спектаклей. А президент фестиваля признал: Омск в плане театров может дать фору любому городу в стране.

- При первой же возможности учтем. Омский театр у нас – в приоритете! - сказал Игорь Костолевский.

По признанию президента "Золотой маски", наш драматический театр находится "в чудесном состоянии". Гость отметил его техническую оснащенность и сильный творческий коллектив. В ходе разговора выяснилось, что Драмтеатру давно пора расширяться - репетиционные площадки практически никогда не пустуют. Губернатор поручил министру культуры Юрию Трофимову и руководству театра подготовить предложения для поиска еще одного сценического пространства.

И все же главное, чего удалось добиться - расширить географию фестиваля. Теперь посмотреть спектакли ведущих театров России с 1 по 12 мая смогут и в Таре. Для местных жителей - это редкая удача.

- Это уникальная возможность людям и в муниципальных районах увидеть высокое искусство, - сказал Александр Бурков.

Губернатор также попросил рассмотреть возможность включения в программу фестиваля и других творческих площадок в сельских районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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