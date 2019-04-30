Омич убил человека из ревности

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-30T14:10:44+03:00

Мужчина решил, что его сожительница более расположена к другому и устроил кровавые разборки

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Семейная драма разыгралась в 3 часа ночи 30 апреля в частном доме на улице 8-ой Северной. Там обнаружили труп 45-летнего мужчины.

– По версии следствия, к преступлению причастен 40-летний квартирант погибшего мужчины, который, приревновал свою сожительницу к более молодому гостю хозяина дома, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В ссору вмешался хозяин дома, пытавшийся успокоить квартиранта, но в ответ получил смертельный удар ножом в область сердца.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU