2019-04-30T14:10:44+03:00
Происшествия

Омич убил человека из ревности

Мужчина решил, что его сожительница более расположена к другому и устроил кровавые разборки
Анна МИКУЛА
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Расследование продолжается.Расследование продолжается.Фото: Архив "КП"
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Семейная драма разыгралась в 3 часа ночи 30 апреля в частном доме на улице 8-ой Северной. Там обнаружили труп 45-летнего мужчины.

– По версии следствия, к преступлению причастен 40-летний квартирант погибшего мужчины, который, приревновал свою сожительницу к более молодому гостю хозяина дома, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В ссору вмешался хозяин дома, пытавшийся успокоить квартиранта, но в ответ получил смертельный удар ножом в область сердца.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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