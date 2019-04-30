2019-04-30T13:04:01+03:00
Общество

Омск назвали одном из богатых городов России

Как ни парадоксально, местные жители оказались состоятельнее петербуржцев
Анна МИКУЛА
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Как выяснилось, омичи считают себя состоятельными людьми.Как выяснилось, омичи считают себя состоятельными людьми.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых бедных городов РФ. Выяснилось, что возглавляет этот печальный список Саранск. За ним следуют Тамбов и Саратов.

А вот Омск оказался в пятерке самых богатых городов, уступив только Новосибирску, Симферополю, Екатеринбургу и Москве (с 1 по 4-е места соответственно). При этом омичи оказались даже состоятельнее жителей Петербурга и Красноярска.

Парадокс объясняется просто - учитывали не реальные доходы местных жителей, а их мнение о собственном благосостоянии. Судя по всему, омичи вполне довольны своим финансовым положением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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