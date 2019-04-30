Школьницу из Таганрога, ехавшую к подруге на попутках, через неделю нашли в Омске

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-30T13:03:34+03:00

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Школьница из Таганрога сильно поссорилась с матерью и ушла из дома. Обидевшаяся девочка не придумала ничего лучше, как направится к своей подруге по переписке в город Иркутск. Так как денег у нее не было, 15-летний подросток решила доехать до города на попутках. Родители девочки обратились в полицию еще 23 апреля. Как оказалось, девочка за это время успела проехать полстраны.

Как рассказали в полиции, к ним поступила информация о том, что девочка может находиться в городе Калачинск Омской области. Там полицейские ее и нашли, сейчас девочку направили в распределительный центр в Омске, откуда ее вскоре смогут забрать родители. Удивительно, но за такое длительное путешествие, ничего плохого со школьницей не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU