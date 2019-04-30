2019-04-30T12:05:12+03:00
Общество

Омич, убивший внука в печи: «Меня никто не навещает в СИЗО»

Пенсионер признался, что любил внука
Анна МИКУЛАЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, убивший внука в печи: «Меня никто не навещает в СИЗО»Омич, убивший внука в печи: «Меня никто не навещает в СИЗО»Фото: Анна МИКУЛА
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Напомним, чудовищная история произошла в Омске совсем недавно. Молодая мама оставила своего 2-летнего сына с дедушкой и бабушкой. Семья живет в жутких условиях, дед часто выпивает, но это не остановило мать ребенка – она оставила мальчика и ушла по своим делам. Деду, который, по всей видимости, пил уже несколько дней, привиделось что-то страшное в родном внуке, и он опустил его в печь. Ребенка попыталась спасти бабушка, она оттолкнула мужчину и вызвала скорую. Однако мальчика спасти не удалось – через три дня он умер в реанимации, у ребенка было 50% ожогов тела.

Александра Драненко, уже отправили в СИЗО и предъявили обвинение в убийстве. Оказалось, что его в СИЗО никто не навещает, он очень переживает по этому поводу.

Виделись ли после случившегося с семьей?

– Нет, меня вообще никто не навещает в СИЗО, - с сожалением признался Александр.

«Комсомолке» омич признался, что очень любил внука и сожалеет, что так получилось. Он даже передал записку маме мальчика, в записке он просил его простить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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