2019-04-30T15:29:09+03:00
Общество

Следком прокомментировал сообщения СМИ о том, что шутку "Камеди Вумен" об омском генерале Карбышеве проверят на клевету

Внук генерала написал жалобу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Следком проверит шутку «Камеди Вумен» об омском генерале Карбышева на клевету и нацизмСледком проверит шутку «Камеди Вумен» об омском генерале Карбышева на клевету и нацизмФото: Олег ЗОЛОТО
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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что она ничего не знает про проверку, якобы, начатую Следственным комитетом в отношении юмористического шоу на телеканале ТНТ Comedy Woman, которое обвинили в оскорблении чести генерала Карбышева и оправдании нацизма.

«Я не видела такого. Не знаю, не могу вам сказать», - ответила Радио "Комсомольская правда" представитель СК РФ, отвечая на вопрос о том, действительно начал ли Следственный комитет проверку в отношении шоу Comedy Woman.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что внук советского генерала Карбышева, который погиб от обморожения в немецком концлагере во времена Великой Отечественной войны - Дмитрий Карбышев написал заявление в Следственный комитет на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, обвиняя передачу в центр оскорблении чести деда и оправдании нацизма.

- Системная сознательная провокация. Идеологическая диверсия. Именно так. Мы же видим, сколько таких «шуточек». Пора понять, что подобные шутки о героях войны - это системная дискредитация общей победы советского народа, - отметил Дмитрий в интервью «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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